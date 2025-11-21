Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:07
Un'ora di confronto. Per chiarirsi. "Ripartiamo". Dopo le acque agitatissime in casa azzurra degli scorsi giorni e settimane, Antonio Conte ha chiuso il caso... Da lui stesso creato. Dopo il tonfo fragoroso contro il Bologna, ecco la possibilità di ripartire al meglio, da subito, nella delicata sfida contro l'Atalanta alla prima di Raffaele Palladino.

Vi raccontiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Napoli rinviato a giudizio, la posizione del club
"Certi di una definizione positiva della vicenda: il Napoli non ha tratto alcun vantaggio dalle trattative". È ottimista l'avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, circa il caso plusvalenze nonostante il rinvio a giudizio di ieri. Queste le sue parole a Radio CRC. "Siamo molti delusi per la decisione del GUP. Eravamo fiduciosi che il materiale posto all’attenzione del giudice fosse piuttosto chiaro e che lo stesso avrebbe studiato e approfondito i nostri allegati e le nostre memorie difensive. Abbiamo prodotto persino una serie di consulenze tecniche piuttosto rilevanti che sconfessavano l’assunto della Procura sull’utilizzo di determinati metodi e contatti. Il GUP ha fatto da passacarte".

"La valutazione della giustizia sportiva è stata diversa a Napoli rispetto ad altre analoghe vicende. L’Inter acquistò un paio di giocatori della Roma, ma i pubblici ministeri di Milano chiesero l’archiviazione poiché non sussistevano irregolarità e violazioni di carattere penale da parte della società nerazzurra. Il Napoli non ha avuto la stessa fortuna e la stessa sorte, le decisioni sono state diverse. Il giudice ha assunto la direzione del processo da circa un mese e mezzo, il materiale informativo da esaminare era abbastanza ampio. L’operazione legata a Manolas è stata contestato solo per i principi contabili applicati, lo stesso per quella di Victor Osimhen dove abbiamo richiesto il parere di illustri professori universitari e rilevanti associazioni professionali".

"È la medesima vicenda con soggetti diversi che ha interessato l’Inter. La questione legata a Manolas andava stralciata, nemmeno archiviata. Sono certo sulla definizione positiva della vicenda, lo dico perché la conosco bene. Vi garantisco che il Napoli non ha tratto alcun vantaggio, ma tecnicamente il falso in bilancio può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui un soggetto diverse riceve un vantaggio rispetto a quello che lo commette, nel caso di specie il vantaggio lo avrebbe ricevuto il Lille nel caso di Osimhen e Manolas nel caso della Roma, ma non c’è alcun elemento che faccia presagire un accordo tra le società. La Roma è indagata, questo procedimento è nato proprio dall’indagine a carico della società giallorossa per una serie di trasferimenti effettuati, ma al contrario non è stata rinviata a giudizio. Sono stranezze processuali in cui certe società riescono a sottrarsi ai meccanismi della giustizia. Persino l’Atalanta è stata prosciolta, nonostante l’indagine fosse la stessa. Alcuni rami di questa indagine sono stati trasferiti nella procura dove ha sede la società sportiva".

