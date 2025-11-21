La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
La Vis Pesaro guarda al mercato di gennaio, occhi in Serie B per un giovane talento del Pescara. Secondo quanto raccolto dalla TuttoC.come, i biancorossi hanno messo nel mirino il classe 2006 Lorenzo Berardi che ha raccolto anche quattro minuti nelle prime due giornate di Serie B con la maglia degli abruzzesi.
