Giulini a Caprile: "Finalmente ti hanno premiato MVP, sembrava non volessero mai dartelo"
TUTTO mercato WEB
Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha commento così il premio MVP vinto da Elia Caprile contro il Como: "Finalmente ti hanno dato il premio di MVP, lo meritavi da tempo ma sembrava non volessero mai dartelo… Complimenti per tutto ciò che stai facendo nel tuo percorso e insieme a noi, Elia!", le sue parole su X.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile