Giulini a Caprile: "Finalmente ti hanno premiato MVP, sembrava non volessero mai dartelo"

Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha commento così il premio MVP vinto da Elia Caprile contro il Como: "Finalmente ti hanno dato il premio di MVP, lo meritavi da tempo ma sembrava non volessero mai dartelo… Complimenti per tutto ciò che stai facendo nel tuo percorso e insieme a noi, Elia!", le sue parole su X.