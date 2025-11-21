Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Bordon a TMW Magazine: "Milinkovic-Savic? Mi spiace per Meret, ma la scelta sta pagando"

Bordon a TMW Magazine: "Milinkovic-Savic? Mi spiace per Meret, ma la scelta sta pagando"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 19:38Serie A
Daniele Najjar

L'ex portiere Ivano Bordon è intervenuto nel numero 164 di TMW Magazine (disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com) ed ha parlato anche della lotta Scudetto. Qui alcune delle sue dichiarazioni.

L'ha stupita Chivu nel suo impatto all'Inter?
"Sì, perché pensavo che avrebbe avuto più difficoltà ad inserirsi in questo gruppo. Che invece lo ha accettato molto bene. E lui si è fatto accettare con il suo modo di comunicare e di gestirlo. Chivu ha intrapreso il suo ruolo all'Inter nel migliore dei modi e i risultati non sono altro che il risultato di questo".

L'Inter è la favorita per lo Scudetto, o si rimarrà con questa lotta in vetta con più squadre in gioco fino alla fine?
"Penso che l'Inter abbia una forza a livello di rosa superiore a tutte le altre. Questo però non basta: non ci sarà una squadra che prenderà il largo. Vedo una lotta fino alla fine com'è stata lo scorso anno. Nella quale le coppe avranno un ruolo, ecco perché dovrebbe avere un vantaggio in più il Milan, che non le ha".

Milinkovic-Savic è stato fino ad oggi il portiere più decisivo in Serie A?
"Conte penso lo abbia scelto soprattutto per la sua capacità di giocare la palla anche con i piedi. Mi dispiace per Meret, che a me piace molto, ma bisogna prendere atto del fatto che sia stata una scelta che sta pagando. È stato decisivo più volte. Alla fine dello scorso anno feci il suo nome e quello di Caprile, quando mi chiesero qu portieri più decisivi già della passata stagione".

Il n. 164 di TMWMagazine è disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com.

Leggilo ONLINE https://www.tmwmagazine.com/magazine
o
Scaricalo in formato PDF https://www.tmwmagazine.com
anche nell'app iOS o Android di TUTTOmercatoWEB.com!

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Bordon: "Non ravviso grosse differenze tra Sommer e Maignan. Vedremo a fine ciclo"... Bordon: "Non ravviso grosse differenze tra Sommer e Maignan. Vedremo a fine ciclo"
Bordon esalta Sommer: "Come Julio Cesar su Messi. Questa Inter è incredibile" Bordon esalta Sommer: "Come Julio Cesar su Messi. Questa Inter è incredibile"
Bordon: "La Svizzera è una squadra di valore, l'Italia non la deve sottovalutare"... Bordon: "La Svizzera è una squadra di valore, l'Italia non la deve sottovalutare"
Altre notizie Serie A
Bordon sulla crisi della Fiorentina: "Vanoli è abituato a situazioni non facili" TMWBordon sulla crisi della Fiorentina: "Vanoli è abituato a situazioni non facili"
Altobelli sul Napoli: "Deve puntare alla Champions, difficile vincere 2 Scudetti... Altobelli sul Napoli: "Deve puntare alla Champions, difficile vincere 2 Scudetti di fila"
Restrizioni nei biglietti, a Napoli-Atalanta per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti... Restrizioni nei biglietti, a Napoli-Atalanta per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti
Tardelli sul Milan: "Si vede la mano di Allegri, diventerebbe irresistibile con Leao... Tardelli sul Milan: "Si vede la mano di Allegri, diventerebbe irresistibile con Leao al top"
Sabatini: "L’Italia andrà al mondiale". E poi sul Napoli: "Conte sa come si vince"... Sabatini: "L’Italia andrà al mondiale". E poi sul Napoli: "Conte sa come si vince"
Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la... Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la partita giusta"
Esordio col botto per Palladino, Fiorentina-Juve e derby di Milano: menù ricco alla... TMW NewsEsordio col botto per Palladino, Fiorentina-Juve e derby di Milano: menù ricco alla ripresa
Parma, Bernabé sul problema cardiaco: "Al rientro è stato come giocare per la prima... Parma, Bernabé sul problema cardiaco: "Al rientro è stato come giocare per la prima volta"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.2 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.4 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.5 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.6 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.7 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Altobelli sul Napoli: "Deve puntare alla Champions, difficile vincere 2 Scudetti di fila"
Immagine news Serie A n.2 Restrizioni nei biglietti, a Napoli-Atalanta per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti
Immagine news Serie A n.3 Tardelli sul Milan: "Si vede la mano di Allegri, diventerebbe irresistibile con Leao al top"
Immagine news Serie A n.4 Sabatini: "L’Italia andrà al mondiale". E poi sul Napoli: "Conte sa come si vince"
Immagine news Serie A n.5 Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la partita giusta"
Immagine news Serie A n.6 Esordio col botto per Palladino, Fiorentina-Juve e derby di Milano: menù ricco alla ripresa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Palermo, i convocati di Inzaghi: assente Ranocchia a centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali: poche novità per l'esordio di Gorgone
Immagine news Serie B n.3 Non solo il Venezia: anche il Palermo attento per Johnsen della Cremonese
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, richiesta ufficiale alla FIGC per il titolo di Campione del torneo 1944/1945
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Reggiana, i convocati di Dionigi: out in due. Rienta Rozzio e altri 3
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "PEC? Quale PEC?" . Lanini del Novara multato 500€ per un indirizzo email sbagliato
Immagine news Serie C n.2 Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classifica
Immagine news Serie C n.3 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
Immagine news Serie C n.5 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.2 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…