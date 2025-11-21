Esclusiva TMW Bordon a TMW Magazine: "Milinkovic-Savic? Mi spiace per Meret, ma la scelta sta pagando"

L'ex portiere Ivano Bordon è intervenuto nel numero 164 di TMW Magazine (disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com) ed ha parlato anche della lotta Scudetto. Qui alcune delle sue dichiarazioni.

L'ha stupita Chivu nel suo impatto all'Inter?

"Sì, perché pensavo che avrebbe avuto più difficoltà ad inserirsi in questo gruppo. Che invece lo ha accettato molto bene. E lui si è fatto accettare con il suo modo di comunicare e di gestirlo. Chivu ha intrapreso il suo ruolo all'Inter nel migliore dei modi e i risultati non sono altro che il risultato di questo".

L'Inter è la favorita per lo Scudetto, o si rimarrà con questa lotta in vetta con più squadre in gioco fino alla fine?

"Penso che l'Inter abbia una forza a livello di rosa superiore a tutte le altre. Questo però non basta: non ci sarà una squadra che prenderà il largo. Vedo una lotta fino alla fine com'è stata lo scorso anno. Nella quale le coppe avranno un ruolo, ecco perché dovrebbe avere un vantaggio in più il Milan, che non le ha".

Milinkovic-Savic è stato fino ad oggi il portiere più decisivo in Serie A?

"Conte penso lo abbia scelto soprattutto per la sua capacità di giocare la palla anche con i piedi. Mi dispiace per Meret, che a me piace molto, ma bisogna prendere atto del fatto che sia stata una scelta che sta pagando. È stato decisivo più volte. Alla fine dello scorso anno feci il suo nome e quello di Caprile, quando mi chiesero qu portieri più decisivi già della passata stagione".

