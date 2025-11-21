Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"

Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 18:19Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Arrivato la scorsa estate dall'Arezzo, Salvatore Santoro, centrocampista classe 1999, si è subito ritagliato un ruolo di primaria importanza nello scacchiere tattico del Guidonia Montecelio. Una nuova avventura della quale il giocatore napoletano ha parlato nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C':

Salvatore, che realtà ha scoperto a Guidonia: una piazza, magari piccola e poco conosciuta, ma molto ambiziosa
"Anche se dall’esterno si può pensare che Guidonia sia una piccola realtà, qui la gente non ci fa mai mancare vicinanza e calore. Ci seguono sempre, sia in casa che in trasferta, e questo ci dà una carica in più. Dal punto di vista dirigenziale, la società è molto esperta e ci mette a disposizione tutto: non possiamo che far bene".

Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta con la Vis Pesaro. A mente fredda, come la valuti? Il prossimo impegno, invece, vi vedrà affrontare tra poche ore il Campobasso: che partita ti aspetti?
"A Pesaro è stata una partita dalle due facce. Nel primo tempo, secondo me, il Guidonia ha espresso un grande calcio: siamo andati meritatamente in vantaggio e avremmo potuto anche raddoppiare. Purtroppo, nel secondo tempo, in 10-15 minuti di blackout abbiamo subito due gol e la partita è cambiata. Però in un percorso di crescita ci sta: dobbiamo migliorare nella gestione di quei momenti, stringere i denti e leggere meglio le situazioni difficili. Contro il Campobasso mi aspetto una gara tosta, come tutte in questo girone molto difficile. Siamo quarti, loro decimi, ma ci sono solo tre punti di differenza. Loro arrivano dalla rimonta a Forlì, quindi sarà una partita da prendere con le pinze e da combattere al massimo".

Nel vostro percorso avete già affrontato sia l’Arezzo che il Ravenna. Vi manca ancora l’Ascoli. Sono queste le tre principali candidate a giocarsi il primo posto?
"Abbiamo affrontato l’Arezzo in casa loro e il Ravenna in casa nostra. Credo che l’Arezzo sia una squadra molto forte: già l’anno scorso era competitiva, e quest’anno hanno aggiunto altri giocatori che l’hanno ulteriormente rinforzata. Secondo me sarà una lotta tra queste tre, perché oggi le vedo le più attrezzate e con più esperienza nel girone".

Sempre in campo in questa stagione, sia in campionato che in Coppa Italia. Ancora però manca il gol, è un obiettivo a cui pensi?
"Sicuramente. Gli obiettivi personali vanno di pari passo con quelli della squadra. Se devo dirti una cosa che vorrei migliorare è proprio quella del gol: ne faccio pochi, sono ancora a zero. Quindi sì, è un obiettivo personale".

Ti chiedo un giudizio sul progetto delle seconde squadre. È uno strumento utile per far crescere più velocemente i giovani italiani?
"Credo che le seconde squadre possano aiutare molto la crescita e il cambio generazionale. Bisogna però farlo nel modo giusto, perché aggiungendo ogni anno una squadra si toglie anche qualche posto di lavoro ad altri calciatori. Se fatto con criterio, può essere uno strumento vincente perché velocizza il percorso dei giovani".

Nel corso della tua carriera hai giocato in tutti e tre i gironi. Dall’interno del campo, ritrovi le caratteristiche che spesso si attribuiscono dall’esterno?
"Sì, confermo. Secondo me il girone C, per fattore ambientale, è il più difficile: ci sono piazze che hanno fatto Serie A, Europa League, Champions. Il B è molto equilibrato: lo vediamo anche quest’anno, la prima può perdere con l’ultima. Il girone A è più “spaccato”: le prime hanno una qualità molto alta, mentre le ultime fanno un po’ più fatica ad adattarsi alla categoria".

Quest’anno è stata introdotta anche la FVS, il “VAR a chiamata”. Come lo hai vissuto dal campo? Ti convince? Cambieresti qualcosa?
"Penso che la FVS sia molto utile: in alcuni episodi ci ha aiutato, in altri meno. A volte, a detta degli arbitri, mancano alcune inquadrature chiare, quindi non possono valutare bene certe situazioni. Ad esempio a Pesaro sul primo gol c’era un dubbio, ma gli arbitri hanno detto che non avevano l’angolazione giusta. Se dovessi suggerire una cosa da migliorare, sarebbe proprio questa".

In chiusura, c’è un ragazzo del Guidonia che ti ha colpito particolarmente?
"Scelgo Alessandro Spavone. Tecnicamente è molto forte, ha margini su cui sta lavorando e sta migliorando. Mi ha colpito per la qualità di calcio che ha, nei passaggi e nella tecnica. Penso sia un profilo davvero interessante".

Articoli correlati
Guidonia Montecelio, a centrocampo arriva Santoro dall'Arezzo. La nota del club Guidonia Montecelio, a centrocampo arriva Santoro dall'Arezzo. La nota del club
Arezzo, fatta per la cessione di Santoro: il centrocampista passa al Guidonia Arezzo, fatta per la cessione di Santoro: il centrocampista passa al Guidonia
Guidonia, accordo con l’Arezzo per un duplice colpo. Si spinge per Santoro e Bigi... Guidonia, accordo con l’Arezzo per un duplice colpo. Si spinge per Santoro e Bigi
Altre notizie Serie C
Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol" TMW RadioSantoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"... Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara... La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta... Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno... Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola... Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo... Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"... AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.1 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.2 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.4 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.5 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.6 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.7 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Che storia Morata: 16 mesi fa vinceva l'Europeo da Capitano. Ma da 6 non segna più
Immagine news Serie A n.2 Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro futuro"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli
Immagine news Serie A n.4 Cremonese in campo e De Luca in tribuna aspettando gennaio: lo seguono tre club
Immagine news Serie A n.5 Come sono cambiate Inter e Milan rispetto all'ultimo derby giocato lo scorso 23 aprile
Immagine news Serie A n.6 Tiago Gabriel come Dorgu? Lecce spera di no. Poi in estate sarà un'altra storia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo darci una svegliata. A Chiavari per ripartire"
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Chiappella: "Palermo costruito per la Serie A. Servirà la gara perfetta"
Immagine news Serie B n.3 Padova-Venezia, i convocati di Andreoletti: fuori in 7 ma c'è la prima del Papu
Immagine news Serie B n.4 Bari-Frosinone, i convocati di Caserta: torna Vicari. Assenti Darboe, Dorval e Pereiro
Immagine news Serie B n.5 Bari-Frosinone, i convocati di Alvini: Gelli a disposizione
Immagine news Serie B n.6 Padova, Andreoletti: "Basello e Lasagna out con il Venezia. Il Papu solo a gara in corso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
Immagine news Serie C n.3 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…