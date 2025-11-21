Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"

Domenico Di Carlo., tecnico del Gubbio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Ravenna:

"E' una bella partita, andiamo ad affrontare una realtà molto importante. Una neopromossa che vuol stare con le grandi lo dimostra la campagna acquisti fatta, ci vorrà forza, dovremo combattere. Ci siamo preparati per questo quindi il nostro obiettivo sarà prestazione e punti da portare a casa. Noi abbiamo preparato la settimana mantenendo le nostre caratteristiche aggiungendo il 4-3-1-2, Di Massimo comincia a stare molto meglio anche se deve migliorare su molte cose. Sta lavorando molto forte, le risposte me le attendo sul campo. La partita deve essere interpretata bene, noi proviamo varie situazioni dall'ampiezza alla profondità, poi come sempre gli episodi e i dettagli saranno determinanti e capiremo chi ci crede maggiormente".

Il Gubbio è atteso da quattro partite nelle prossime due settimane, visto il recupero del prossimo 3 dicembre contro la Juventus Next Gen. Riguardo a questo ha aggiunto: "Nella prima partita non si fa mai turnover perchè bisogna mettere sempre la miglior formazione. Ho molta fiducia nei nostri under, ne schieriamo sempre quattro-cinque di essi. Per noi è un aspetto importante perchè ci danno quella freschezza e resistenza per affrontare le tre partite, giocano perchè se lo meritano, insieme all'altro gruppo con quelli più esperti. A Ravenna ci sarà da fare una partita importante, avremo di fronte elementi del calibro di Tenkorang, Spini ed Okaka solo per citarne alcuni che spostano gli equilibri della squadra. Ci vuole attenzione ma anche coraggio mostrato ad Ascoli ed Arezzo ci manca quella vittoria con una grande squadra. Cercheremo di farlo domani se saremo tenaci e vinceremo i duelli, saremo tenaci e combattivi porteremo a casa quella prestazione che cerchiamo".