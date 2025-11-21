Ventura: "Italia, il sorteggio abbastanza favorevole. Tutti uniti per andare al Mondiale"

Irlanda del Nord subito. Bosnia o Galles in un'eventuale finale. E' il percorso che separa la Nazionale italiana dal Mondiale 2026. Un percorso impervio ma che i ragazzi di Gattuso dovranno percorrere se non vorranno rimanere per la terza volta consecutiva sul divano a vedere le altre nazionali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. E per analizzare il sorteggio degli azzurri, Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato l'ex commissario tecnico Giampiero Ventura:

"Il sorteggio mi è sembrato abbastanza favorevole - riporta TuttoNapoli.net -. Bisogna scindere le due cose, è chiaro che sia favorevole, ma bisogna centrare l’obiettivo. Una volta l’Italia andava ai Mondiali per vincerli, oggi deve sperare di andarci: effettivamente è il caso di fare delle riflessioni. Secondo me siamo sulla strada giusta, siamo tutti uniti per cercare di andare al Mondiale".

Fra gli argomenti trattati anche il Napoli di Antonio Conte, avversario dell'Atalanta nel prossimo turno di campionato: "Mi aspetto un Napoli arrabbiato e più sereno di come ha terminato la partita di Bologna. E’ vero che c’è stato un inizio difficoltoso e le prestazioni erano un pò così nonostante la posizione di classifica, ma ci sono le basi per tornare grandi. Le prossime tre partite di campionato contro Atalanta, Roma e Juventus daranno una risposta importante".