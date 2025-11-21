Virtus Entella, Chiappella: "Palermo costruito per la Serie A. Servirà la gara perfetta"

Per la Virtus Entella il campionato di Serie B riparte questo weekend con un difficile impegno interno contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Come di consueto il tecnico dei Diavoli Neri, Andrea Chiappella ha presentato i temi della sfida attraverso i canali ufficiali del club:

"Noi come sempre cerchiamo di portare sul campo quella che è la nostra identità. Sappiamo che affrontiamo una squadra attrezzata per poter fare il salto di categoria. Quello che mi è piaciuto della squadra è che, nonostante la pausa che può intermezzare, intervallare, sospendere un percorso, invece non l’abbiamo fatto, preparando al meglio l’amichevole scorsa dal punto di vista dell’atteggiamento, che è una cosa che andiamo sempre a ricercare. Questo ci dà serenità e continuità per affrontarla nel miglior modo possibile, con grande entusiasmo e grande voglia di provare a incidere sulla partita. Il Palermo è una squadra che è stata costruita per un obiettivo molto chiaro. Rispetto per l’avversario, ma pensiamo a migliorare noi stessi.

Penso che a prescindere dall’avversario si debba avere sempre grande rispetto, ma anche e soprattutto rispetto delle caratteristiche che l’avversario porta sul campo. Come sempre ci concentriamo sulla nostra squadra, su migliorare le nostre qualità e nel preparare la gara abbiamo posto attenzione sulle caratteristiche del Palermo.

Sappiamo che è una squadra molto forte nell’area di rigore: hanno attaccanti in grado di risolverla, ma anche centrocampisti che all’interno dell’area trovano sempre guizzi importanti, come dimostrato in questa prima parte di campionato.

Il Palermo è una squadra completa in tutti i reparti. Dobbiamo portare sempre sul campo partite perfette, senza sbagliare nulla, sapendo che qualcosa si lascia sempre, ma il nostro pensiero è quello di fare le cose nel nostro modo migliore. Questo è l’unico modo per arrivare a risultato pieno".