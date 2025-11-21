Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classifica
La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il reclamo proposto dalla Procura federale lo scorso 15 ottobre, infliggendo al Rimini (Serie C, girone B) la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
Il Rimini era stato sanzionato con un punto di penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 7 ottobre per violazioni di natura amministrativa, dopo il deferimento dell’8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..
Classifica (Serie C, Girone B) - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2
* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva