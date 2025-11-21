Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classifica

Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classificaTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 19:26Serie C
Luca Bargellini
fonte figc.it

La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il reclamo proposto dalla Procura federale lo scorso 15 ottobre, infliggendo al Rimini (Serie C, girone B) la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Il Rimini era stato sanzionato con un punto di penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 7 ottobre per violazioni di natura amministrativa, dopo il deferimento dell’8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..

Classifica (Serie C, Girone B) - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Il passaggio di proprietà del Rimini resta ancora bloccato: Di Matteo in attesa della... Il passaggio di proprietà del Rimini resta ancora bloccato: Di Matteo in attesa della Pec
Rimini, nuovo allarme mercato: Longobardi e Lepri a rischio partenza Rimini, nuovo allarme mercato: Longobardi e Lepri a rischio partenza
Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Altre notizie Serie C
"PEC? Quale PEC?" . Lanini del Novara multato 500€ per un indirizzo email sbagliato... "PEC? Quale PEC?" . Lanini del Novara multato 500€ per un indirizzo email sbagliato
Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova... Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classifica
Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol" TMW RadioSantoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"... Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara... La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta... Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno... Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola... Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.2 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.4 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.5 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.6 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.7 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Altobelli sul Napoli: "Deve puntare alla Champions, difficile vincere 2 Scudetti di fila"
Immagine news Serie A n.2 Restrizioni nei biglietti, a Napoli-Atalanta per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti
Immagine news Serie A n.3 Tardelli sul Milan: "Si vede la mano di Allegri, diventerebbe irresistibile con Leao al top"
Immagine news Serie A n.4 Sabatini: "L’Italia andrà al mondiale". E poi sul Napoli: "Conte sa come si vince"
Immagine news Serie A n.5 Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la partita giusta"
Immagine news Serie A n.6 Esordio col botto per Palladino, Fiorentina-Juve e derby di Milano: menù ricco alla ripresa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Palermo, i convocati di Inzaghi: assente Ranocchia a centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali: poche novità per l'esordio di Gorgone
Immagine news Serie B n.3 Non solo il Venezia: anche il Palermo attento per Johnsen della Cremonese
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, richiesta ufficiale alla FIGC per il titolo di Campione del torneo 1944/1945
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Reggiana, i convocati di Dionigi: out in due. Rienta Rozzio e altri 3
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "PEC? Quale PEC?" . Lanini del Novara multato 500€ per un indirizzo email sbagliato
Immagine news Serie C n.2 Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classifica
Immagine news Serie C n.3 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
Immagine news Serie C n.5 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.2 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…