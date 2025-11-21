Padova-Venezia, i convocati di Andreoletti: fuori in 7 ma c'è la prima del Papu

Attraverso i propri canali ufficiali il Padova ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Matteo Andreoletti per il derby in programma domani contro il Venezia, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B:

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Barreca, Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Perrotta, Sgarbi, Villa

Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Fusi, Harder, Tumiatti

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Gomez, Seghetti

Non Disponibili: Bacci, Silva, Di Maggio, Lasagna, Pastina, Baselli, Varas

Non Convocati: Russini, Voltan

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico dei biancoscudati ha dichiarato: "Affrontare la sosta dopo una sconfitta ha aumentato la voglia di giocare. Abbiamo recuperato energie mentali e fisiche. Spendiamo sempre molto dentro il match e avevamo bisogno di ricaricarci. A livello di infortunati abbiamo lasciato qualcosa per strada. Pastina e Jonathan Silva, Varas e Di Maggio non li avremo. Ieri abbiamo avuto problemi con Lasagna e Baselli, entrambi non ci saranno. Non dobbiamo pensare a chi manca, dobbiamo prepararci ad un bel derby. Senza piangerci addosso. Oggi la squadra ha un'identità chiara e dobbiamo alzare il livello della pericolosità offensiva. Dobbiamo stare dentro al canovaccio, senza stravolgere molto. Il Papu? Qualcosa è cambiato. Contro la Juve Stabia me lo sarei giocato fin dal calcio d'inizio, questa volta sono obbligato a gestirlo diversamente. Dovrò dargli minutaggio, ma non partirà dall'inizio".