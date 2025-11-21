TMW
Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo
Sampdoria al lavoro sul mercato. Nel mirino c'è Nicholas Pierini, esterno offensivo del Sassuolo. Contatti in corso, è un obiettivo di mercato e con l'idea di scalare la classifica il club blucerchiato ha individuato nel calciatore nativo di Parma classe 98 come uno dei potenziali rinforzi da fornire al duo Gregucci-Foti.
