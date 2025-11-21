Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo

Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal SassuoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 19:40Serie B
Alessio Alaimo

Sampdoria al lavoro sul mercato. Nel mirino c'è Nicholas Pierini, esterno offensivo del Sassuolo. Contatti in corso, è un obiettivo di mercato e con l'idea di scalare la classifica il club blucerchiato ha individuato nel calciatore nativo di Parma classe 98 come uno dei potenziali rinforzi da fornire al duo Gregucci-Foti.

Possibile operazione in prestito. La Samp si muove e va già a caccia di rinforzi. L'obiettivo è Nicholas Pierini...

Articoli correlati
Sassuolo, Pierini; “Questo traguardo mi riempie di orgoglio. È stata un’annata unica”... Sassuolo, Pierini; “Questo traguardo mi riempie di orgoglio. È stata un’annata unica”
Sassuolo, Pierini: “Sogno di portare la squadra in A. In passato l’ho raggiunta con... Sassuolo, Pierini: “Sogno di portare la squadra in A. In passato l’ho raggiunta con il lavoro”
Sassuolo, Pierini: "Partita combattuta, le palle inattive hanno fatto la differenza"... Sassuolo, Pierini: "Partita combattuta, le palle inattive hanno fatto la differenza"
Altre notizie Serie B
Virtus Entella-Palermo, i convocati di Inzaghi: assente Ranocchia a centrocampo Virtus Entella-Palermo, i convocati di Inzaghi: assente Ranocchia a centrocampo
Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali: poche novità per l'esordio di Gorgone... Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali: poche novità per l'esordio di Gorgone
Non solo il Venezia: anche il Palermo attento per Johnsen della Cremonese TMWNon solo il Venezia: anche il Palermo attento per Johnsen della Cremonese
Juve Stabia, richiesta ufficiale alla FIGC per il titolo di Campione del torneo 1944/1945... Juve Stabia, richiesta ufficiale alla FIGC per il titolo di Campione del torneo 1944/1945
Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo TMWSampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo
Carrarese-Reggiana, i convocati di Dionigi: out in due. Rienta Rozzio e altri 3 Carrarese-Reggiana, i convocati di Dionigi: out in due. Rienta Rozzio e altri 3
Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo darci una svegliata. A Chiavari per ripartire" Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo darci una svegliata. A Chiavari per ripartire"
Virtus Entella, Chiappella: "Palermo costruito per la Serie A. Servirà la gara perfetta"... Virtus Entella, Chiappella: "Palermo costruito per la Serie A. Servirà la gara perfetta"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.2 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.4 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.5 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.6 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.7 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Altobelli sul Napoli: "Deve puntare alla Champions, difficile vincere 2 Scudetti di fila"
Immagine news Serie A n.2 Restrizioni nei biglietti, a Napoli-Atalanta per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti
Immagine news Serie A n.3 Tardelli sul Milan: "Si vede la mano di Allegri, diventerebbe irresistibile con Leao al top"
Immagine news Serie A n.4 Sabatini: "L’Italia andrà al mondiale". E poi sul Napoli: "Conte sa come si vince"
Immagine news Serie A n.5 Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la partita giusta"
Immagine news Serie A n.6 Esordio col botto per Palladino, Fiorentina-Juve e derby di Milano: menù ricco alla ripresa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Palermo, i convocati di Inzaghi: assente Ranocchia a centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali: poche novità per l'esordio di Gorgone
Immagine news Serie B n.3 Non solo il Venezia: anche il Palermo attento per Johnsen della Cremonese
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, richiesta ufficiale alla FIGC per il titolo di Campione del torneo 1944/1945
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare Pierini dal Sassuolo
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Reggiana, i convocati di Dionigi: out in due. Rienta Rozzio e altri 3
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "PEC? Quale PEC?" . Lanini del Novara multato 500€ per un indirizzo email sbagliato
Immagine news Serie C n.2 Corte Federale d'Appello: altri due punti di penalizzazione per il Rimini. La nuova classifica
Immagine news Serie C n.3 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
Immagine news Serie C n.5 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.2 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…