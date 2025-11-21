TMW Radio Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"

La notizia di queste ore è quello del rinvio a giudizio del numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, della società partenopea e di Andrea Chiavelli, nell'ambito del procedimento per presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Manolas nel 2019 e di Osimhen nel 2020 dal Lille. A parlarne a TMW Radio, durante Maracanà, l'avvocato Roberto Afeltra: "Non c'è la possibilità di riaprire il processo sportivo, sono scaduti i termini ad aprile da quando Chinè ha ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica. Il rinvio a giudizio è un atto dovuto.

A fronte dei precedenti dibattimenti, non c'è stato mai nessun tribunale che ha condannato società per falsi in bilancio derivanti da plusvalenze. La Juventus ha scelto di patteggiare, che è una cosa diversa e non è un riconoscimento di responsabilità".