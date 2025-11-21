Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia

Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di BresciaTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana
Claudia Marrone
Oggi alle 16:19Serie C
Claudia Marrone

Sembrava che la trasferta di Brescia fosse vietata, ma per i tifosi della capolista del Girone A di Serie C, il Vicenza, arriva la bella notizia: potranno seguire mister Fabio Gallo e i suoi ragazzi anche in Lombardia. Come infatti si legge sull'edizione on line de Il Giornale di Vicenza, dopo una lunghissima attesa è arrivata la risposta del TAR della Lombardia - sezione di Brescia, che ha aperto appunto alla trasferta.
Questa, la nota:

"Con decreto presidenziale in data 20/11/2025 il TAR Lombardia Brescia ha sospeso gli effetti del decreto prefettizio di Brescia del 12/11/2025 ritenendo non attuale o comunque incerta la “consolidata e persistente rivalità tra le due tifoserie” e senza fondamento l’esclusione dalla vendita dei biglietti dei possessori della fidelity card".

Di seguito, riportiamo anche tutto il programma del turno del prima citato raggruppamento:

GIRONE A
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Pro Patria-Pergolettese
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane
Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Brescia-Vicenza aperta ai tifosi ospiti, l'Union precisa: "Aggiornamenti solo dopo... Brescia-Vicenza aperta ai tifosi ospiti, l'Union precisa: "Aggiornamenti solo dopo riunione GOS"
Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica... Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro
Altre notizie Serie C
La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara... La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta... Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno... Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola... Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo... Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"... AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano... Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano in campo"
Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"... TMW RadioGiana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.3 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.4 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.5 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.6 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.7 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, occhio a Conte. Juve, partita durissima a Firenze"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Capello: "Inter superiore al Milan. Leao? Dipende da come si sveglia, è testa o croce"
Immagine news Serie A n.2 La notizia più bella per i tifosi rossoneri: Franco Baresi è tornato a Casa (Milan)
Immagine news Serie A n.3 Tanti bomber interessanti ma quando segnano? Hellas-Parma: i numeri sono disastrosi
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.5 Mondiale Under 17: 1-0 al Burkina Faso, Italia in semifinale. Non era mai successo
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Falcone: "Camarda sgridato a Firenze? Gli ho chiesto scusa per le modalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Basello e Lasagna out con il Venezia. Il Papu solo a gara in corso"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Doronzo: "Veniamo da un buon momento, ma con il Bari sarà una gara difficile"
Immagine news Serie B n.3 Brescia-Vicenza aperta ai tifosi ospiti, l'Union precisa: "Aggiornamenti solo dopo riunione GOS"
Immagine news Serie B n.4 Altro rinnovo in casa Cesena. Gianluca Frabotta ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Avellino non è una nostra comfort zone. Ma c'è da migliorare la classifica"
Immagine news Serie B n.6 La Serie B torna sulla Rai: da domani parte ‘Serie B al 90°’
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…