Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia

Sembrava che la trasferta di Brescia fosse vietata, ma per i tifosi della capolista del Girone A di Serie C, il Vicenza, arriva la bella notizia: potranno seguire mister Fabio Gallo e i suoi ragazzi anche in Lombardia. Come infatti si legge sull'edizione on line de Il Giornale di Vicenza, dopo una lunghissima attesa è arrivata la risposta del TAR della Lombardia - sezione di Brescia, che ha aperto appunto alla trasferta.

Questa, la nota:

"Con decreto presidenziale in data 20/11/2025 il TAR Lombardia Brescia ha sospeso gli effetti del decreto prefettizio di Brescia del 12/11/2025 ritenendo non attuale o comunque incerta la “consolidata e persistente rivalità tra le due tifoserie” e senza fondamento l’esclusione dalla vendita dei biglietti dei possessori della fidelity card".

Di seguito, riportiamo anche tutto il programma del turno del prima citato raggruppamento:

GIRONE A

Venerdì 21 novembre

Ore 20:30 - Pro Patria-Pergolettese

Sabato 22 novembre

Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane

Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano

Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Trento-Inter U23

Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza

Ore 14:30 - Novara-Renate

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva