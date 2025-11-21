Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo darci una svegliata. A Chiavari per ripartire"

Una sola vittoria nelle cinque gare che hanno preceduto la sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. Per il Palermo adesso inizia una nuova fase del torneo, con la trasferta in casa della Virtus Entella.

“Ogni partita è importante - ha detto il tecnico dei rosanero Filippo Inzaghi nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia (fonte StadioNews -, dobbiamo tornare a fare quel che siamo capaci di fare. Mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo. Dobbiamo ripartire, anche perché ci saranno tanti tifosi. Svolta? Il campionato è lungo, serve pensare gara dopo gara. Sono curioso di vedere la reazione, mi fido dei ragazzi.

Le difficoltà della partita le sappiamo, ma m’interessa poco. Stimo l’Entella e il loro allenatore ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Le partite dipendono dal nostro atteggiamento, non possiamo perder tempo. Non serve guardare la classifica ora, penso alla Cremonese dell’anno scorso. Il campionato è lungo, ci dobbiamo dare una svegliata“