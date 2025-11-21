TMW Radio Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti

Inter-Milan non è solo il derby della Madonnina. Quest'anno, più che mai, può essere per i due tecnici, Chivu e Allegri, una prova per capire le reali ambizioni da titolo delle due squadre. Ecco cosa ne pensano le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Mi attendo un Milan che aspetta e può sfruttare i contropiedi, ma mi aspetto anche l'Inter, con le riconquiste del pallone molto alto. Chivu andrà all'attacco di Modric, con pressioni alte. L'Inter potrebbe mettere in difficoltà il Milan in questo modo. E poi occhio alla cabala, perchè l'Inter nel derby non la becca da diverso tempo. E il rientro di Thuram può essere un fattore, come Rabiot".

Daniele Garbo: "Il Milan deve scoprire quanto vare veramente. E questa è la partita giusta per scoprirlo. L'Inter sa già chi è, il Milan ha avuto dei problemi e ora si trova lì, vicino alla vetta e deve capire che posto può avere".

Massimo Bonanni: "E' una prova per capire a che punto è il Milan, ma non penso sia una prova Scudetto. Sono più fiducioso che vinca l'Inter lo Scudetto e il derby, perchè più forte. Però i derby sono particolari. Se vince il Milan non diventa una candidata forte per lo Scudetto, perché manca ancora molto".

Paolo De Paola: "Il trappolone potrebbe essere per Allegri, non il contrario. Perché i riflettori sono sui due allenatori come non mai. Chivu sta crescendo e una battuta di arresto segnerebbe il passo. Allegri è cresciuto, poi c'è stato il passo falso di Parma e deve scacciare certi fantasmi. E guai se si inceppa proprio nel derby. Potrebbe definire questa sfida il cammino futuro dei tecnici, un colpo all'autostima".

Massimo Orlando: "Bellissima partita. Il Milan contro le big ha sempre dimostrato di essere in grande condizione, le sa affrontare con la testa giusta. A Parma mi ha fatto paura invece, ma credo che Allegri abbia avuto il tempo di lavorare. Credo giochi Bartesaghi, se rientra Rabiot sarà più equilibrata. Il Milan non può permettersi di perdere, la botta sarebbe troppo forte, al di là della distanza in classifica".

Simone Braglia: "E' troppo presto ma può essere vitale per dare slancio alla propria stagione. E vedo il Milan favorito".