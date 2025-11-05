Oggi Marsiglia-Atalanta, i convocati di De Zerbi: tante assenze per l'OM. Recupera Aguerd

Il Marsiglia incerottato sfiderà questa sera l'Atalanta nella quarta giornata della League Phase di Champions. Roberto De Zerbi dovrà rinunciare a Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traore, Timothy Weah e Amine Gouiri per infortunio, oltre a Emerson Palmieri per squalifica e a Ulisses Garcia, Pol Lirola e Neal Maupay perché fuori dalla lista UEFA.

Di seguito l'elenco completo dei 21 calciatori a disposizione dell'OM:

Portieri: De Lange, Rulli, Van Neck

Difensori: Aguerd, Clement, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Ouro, Pavard

Centrocampisti: Bakola, Gomes, Hojbjerg, Mmadi, O'Riley, Vermeeren

Attaccanti: Aubameyang, Greenwood, Lago, Paixao, Vaz.