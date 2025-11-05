Oggi Marsiglia-Atalanta, i convocati di De Zerbi: tante assenze per l'OM. Recupera Aguerd
TUTTO mercato WEB
Il Marsiglia incerottato sfiderà questa sera l'Atalanta nella quarta giornata della League Phase di Champions. Roberto De Zerbi dovrà rinunciare a Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traore, Timothy Weah e Amine Gouiri per infortunio, oltre a Emerson Palmieri per squalifica e a Ulisses Garcia, Pol Lirola e Neal Maupay perché fuori dalla lista UEFA.
Di seguito l'elenco completo dei 21 calciatori a disposizione dell'OM:
Portieri: De Lange, Rulli, Van Neck
Difensori: Aguerd, Clement, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Ouro, Pavard
Centrocampisti: Bakola, Gomes, Hojbjerg, Mmadi, O'Riley, Vermeeren
Attaccanti: Aubameyang, Greenwood, Lago, Paixao, Vaz.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile