Atalanta, sfida all'Olympique Marsiglia: Juric e Pasalic caricano la Dea

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Luca Bargellini

Atalanta a caccia del terzo risultato utile consecutivo della Champions League 2025/2026 domani nella trasferta in programma questa sera in casa dell'Olympique Marsiglia.

Una sfida, quella contro la formazione di Roberto De Zerbi, tutt'altro che semplice, alla quale però la Dea si sta approcciando con piglio positivo.

"Penso che tutti dobbiamo essere soddisfatti di quello che stanno facendo questi ragazzi - ha detto Ivan Juric nel corso della consueta conferenza stampa della viglia -: stanno crescendo partita dopo partita".

"Non è una gara definitiva - continua il tecnico croato in relazione all'importanza del test in terra frazione in proiezione passaggio del turno -, ma è una partita che conta dove sarà importante fare punti. Quello che conta è giocare una partita buona domani sera come abbiamo sempre fatto".

Sulle condizioni di Marten De Roon, poi spiega: "Marten l'ho visto abbastanza bene: non è ancora al 100%, ma sicuramente lui così come la squadra sarà pronta a tutto".

A far eco all'ex tecnico di Roma e Torino è stato Mario Pasalic: "Affronteremo questo match in uno stadio importante dove c'è una grande atmosfera: pochi stadi sono come quello di Marsiglia. E' sempre bello giocare in stadi come questo. Due anni fa è stato un ricordo splendido dove abbiamo fatto una grande impresa (la vittoria dell'Europa League, ndr). Ora però conta fare bene domani".

Una considerazione arriva anche sul lavoro svolto finora dall'intero collettivo orobico con Ivan Juric: Mi piace molto come allenatore e anche il suo gioco che sta proponendo all'Atalanta. Lo considero un bravo allenatore e una brava persona".

Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l'impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
