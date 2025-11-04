Live TMW Atalanta, Pasalic: "Bello ritornare qui dopo il 2024. Udine? Ora serve reagire"

Mario Pasalic presenta così la gara valida per la quarta giornata di Champions League Marsiglia-Atalanta. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del centrocampista nerazzurro. Inizio verso le 18:45.

Quanto sarà importante l'esperienza in una partita come questa?

"Sicuramente è molto importante questo aspetto. Affronteremo questo match in uno stadio importante dove c'è una grande atmosfera: pochi stadi sono come quello di Marsiglia. Sicuramente ci faremo trovare pronti".

Come si passa da una prestazione grandiosa contro il Milan a quella sottotono di Udine?

"Può capitare di fare una prestazione sottotono: anche negli anni scorsi è capitato di fare delle partite un po' sottotono sia dal punto di vista fisico che mentale. La priorità è reagire alle difficoltà: ciò che bisogna fare tutti insieme".

Che effetto fa ritornare a Marsiglia dopo l'impresa di due anni fa?

"E' sempre bello giocare in stadi come quello di Marsiglia. Due anni fa è stato un ricordo splendido dove abbiamo fatto una grande impresa. Ora però conta fare bene domani".

Com'è lavorare con mister Juric?

"Mi piace molto come allenatore e anche il suo gioco che sta proponendo all'Atalanta. Lo considero un bravo allenatore e una brava persona".

Quanto sarà importante in un momento come questo il sostegno della vecchia guardia?

"Penso che ci vuole la compattezza da parte di tutti. Noi dobbiamo rispondere sul campo, poi sicuramente l'aiuto dei più esperti può dare sicuramente una mano".

Che effetto le fa ritornare qui a Marsiglia?

"Come ho detto prima, è uno stadio con una grande atmosfera. Mi ricordo quando li ho affrontati con la maglia del Monaco: mi aspetto una gara molto interessante".

E' vero che si fa fatica a dormire quando si gioca al Vélodrome?

"Sicuramente perché hai tutta l'adrenalina addosso considerando il match e ovviamente l'atmosfera. Una situazione normale".

Termina qui la conferenza di Pasalic