Cessione San Siro a Inter e Milan, la Procura indaga per turbativa d'asta

La Procura di Milano indaga sulla cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan, definita oggi con la firma del rogito notarile. Lo fa sapere l'ANSA, che riporta come questa mattina sia stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette.

Trotta avrebbe spiegato agli inquirenti come le modalità dell’avviso – aperto dal 24 marzo al 30 aprile, e riguardante non solo l’impianto ma anche le aree circostanti – avrebbero di fatto escluso concorrenti diversi da Milan e Inter, configurando un’operazione di “speculazione immobiliare”.

Già nel 2019 Trotta aveva proposto un bando internazionale per ristrutturazione e gestione di San Siro dopo il 2030, puntando su uno stadio polifunzionale: eliminazione del terzo anello, copertura apribile, prato retrattile, miglioramento dei servizi al pubblico e uso continuativo dell’impianto. Il progetto, presentato anche al sindaco Sala e al dg di Palazzo Marino Malangone, prevedeva la sostenibilità della struttura “con o senza il calcio”. Trotta sostiene che l’avviso comunale non fosse un vero bando ed era indirizzato alla cessione ai club, evitando alternative come la ristrutturazione e la gestione indipendente. L’inchiesta è coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.