Mainz, il tecnico Henriksen: "Fiorentina in un momento difficile. Ma anche noi lo siamo"

La Fiorentina partirà tra poco per la Germania, dove domani sfiderà il Mainz. Bo Henriksen, tecnico dei tedeschi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League, come si legge su FirenzeViola.it: "Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, ma probabilmente è stata la nostra miglior partita. Abbiamo capito quali siano le nostre idee e abbiamo trovato la quadra. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo un piano su come affrontare il futuro".

Che ne pensa del momento che sta attraversando la Fiorentina?

"È difficile, così come il nostro. Non so chi giocherà. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco, anche se la Fiorentina ha fatto tante partite europee. Daranno il massimo e vorranno assolutamente vincere. Per noi è comunque importante, siamo pronti ad affrontarli".

Farà delle rotazioni?

"Dobbiamo farle. Per noi conta la Bundesliga e la partita di domenica contro l'Eintracht".

Widmer e Da Costa come stanno? Partiranno titolari?

"Su Widmer vedremo, non so se giocherà. Da Costa ha giocato moltissimo e gli abbiamo fatto prendere una pausa. La decisione è stata presa e ne abbiamo parlato anche con lui. Sta bene, ma abbiamo preso questa decisione".

Gli infortuni vi stanno condizionando?

"Abbiamo buone sensazioni al momento, questa è la cosa più importante. Tutti sono più o meno pronti per giocare anche se qualcuno ha accusato un po' di stanchezza ma schiereremo comunque una buona squadra".