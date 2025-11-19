Gardi svela: "Osimhen non ha clausola. Futuro? E' felice, lo vedo per anni al Galatasaray"

Nel corso della lunga intervista che ha concesso a Sky Germania, il consulente strategico e uomo mercato George Gardi ha parlato anche del presente e del futuro di una delle grandi stelle del Galatasaray, Victor Osimhen.

"Victor ha firmato per un progetto e il progetto non è di una stagione. C'è un progetto al Galatasaray e lo vedo come un leader, e con la sua personalità può aiutare il club a crescere e a raggiungere le proprie ambizioni. Non lo vedo come un trasferimento di un giocatore destinato a restare un solo anno ma come leader della squadra per le prossime stagioni, che aiuterà altri top players ad arrivare nelle prossime annate. E' felice a Istanbul, ha un ottimo stipendio, è amato da milioni di tifosi, la squadra è competitiva in Champions League, sta giocando alla grande. Perché cambiare?".

E' il giocatore che guadagna di più?

"Corretto".

Ha una clausola rescissoria?

"Nessuna clausola rescissoria".