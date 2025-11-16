Qual. Mondiali 2026, notte amara per la Nigeria: fuori ai rigori con il Congo e Osimhen ko

Serata da dimenticare per la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman, eliminata dalla Repubblica Democratica del Congo al termine di una partita carica di tensione, ribaltamenti e colpi di scena. E di dolore, soprattutto per l'ex attaccante del Napoli, ora al Galatasaray.

I nigeriani erano partiti bene, trovando il vantaggio dopo pochi minuti, ma il Congo ha reagito con carattere, ribaltando il risultato già alla mezz’ora. Il momento decisivo, però, è arrivato poco prima dell’intervallo: Osimhen si è accasciato a terra per un problema fisico, costretto a chiedere il cambio. L’attaccante ha lasciato il campo in lacrime, rientrando negli spogliatoi visibilmente provato. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

La gara, intensa ed equilibrata, è rimasta sul 2-2 fino al 90’, rendendo necessari prima i tempi supplementari e poi i rigori. Dagli undici metri la lotteria è stata amara soprattutto per la Nigeria, che ha fallito tre conclusioni. Il Congo ha sbagliato due tiri, tra cui quello dell’ex Napoli Axel Tuanzebe, ma alla fine è stato l’errore decisivo di Ajayi a sancire l’eliminazione.