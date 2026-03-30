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Calciomercato Inter, tutti pazzi per Palestra

Calciomercato Inter, tutti pazzi per PalestraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:18Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Sergio Testa per linterista.it

L'Inter sta seriamente prendendo in considerazione Marco Palestra per la prossima stagione.
Era stato accostato già nel mercato di gennaio, ma le circostanze rendevano il trasferimento ai limiti del possibile, considerando soprattutto che il giocatore era stato girato in prestito e l'Atalanta difficilmente avrebbe trovato l'accordo con il Cagliari per l'interruzione anticipata.
Ma attenzione alla prossima sessione estiva...

Palestra può realmente arrivare all'Inter!

L'argomento fascia destra in questa stagione è stato un caso, ma la dirigenza proverà a dare stabilità alla fascia nella prossima stagione. Per quanto riguarda Dumfries è ancora tutto da decidere. Balla tutto intorno al rinnovo che l'Inter ha intenzione di proporgli, ma non sarebbe da escludere la possibilità che la Premier, come Manchester City, Manchester United e Liverpool, lo chiami nel mercato estivo. In questo caso bisogna sostituire anche lui sul mercato, ma per quanto riguarda il suo vice, o eventuale numero due di qualcun altro, il nome in pole è quello di Palestra...

Marco Palestra è il sogno dell'Inter per la prossima stagione ma soprattutto per il futuro. I nerazzurri vogliono acquisatre il ragazzo adesso che il prezzo è basso, anche se non troppo, prima che il valore aumenti a dismisura, anche perchè se queste sono le premesse aumenterà. E' una scommessa che l'Inter vuole vincere, anche perché la prossima estate poco gli costerà alla dirigenza mettere le mani sull'esterno. I nerazzurri a tempo debito faranno l'offerta partendo da 35 milioni di euro. Questa sarà la base di partenza, poi chissà se l'interesse dell'Atalanta per Carlos Augusto possa aiutare nel sbloccare Palestra nel percorrere la via inversa...

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