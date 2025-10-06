Parma, Cuesta con le dita incrociate: in queste ore nuovi esami per Valeri

Tutto l'ambiente Parma è in apprensione per le condizioni di Emanuele Valeri: il laterale, durante la prima frazione di gioco contro il Lecce, ha rimediato un problema alla caviglia, al termine di un duro contrasto nella metà campo avversaria. Dopo lo scontro, l'ex Cremonese è stato soccorso dai medici e ha provato a restare in campo, ma si è dovuto arrendere al dolore. Cuesta quindi è stato costretto al cambio, facendo entrare al suo posto Lovik. Questa è stata una delle sliding doors della partita, visto che il Parma ha perso uno dei pochi sbocchi nella lenta e prevedibile manovra.

Nel secondo tempo infatti, i ducali hanno faticato enormemente a costruire palle gol e l'assenza delle discese e dei traversoni di Valeri si è percepita eccome. In queste ore, Valeri dovrebbe sostenere ulteriori accertamenti per verificare l'entità del problema. Il mondo Parma è in apprensione, perché un'assenza, seppur non troppo prolungata, rischia di incidere e non poco sulle prossime gare. Si attendono novità nelle prossime ore, evidenzia oggi ParmaLive.com.

L'esterno mancino è il primo per occasioni create per la squadra ducale e perderlo in questo momento di difficoltà per la squadra ducale sarebbe sicuramente una tegola pesante per la manovra offensiva.