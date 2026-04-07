Per Open VAR è regolare il gol di Bremer, 7 giocatori squalificati: le top news delle 18

Il membro del CAN Mauro Tonolini ha parlato a DAZN durante Open VAR commentando la convalida del gol di Bremer in Juventus-Genoa, col brasiliano che in precedenza aveva toccato l'avversario Colombo facendogli perdere la scarpa in ricaduta dopo un duello aereo. Corretta secondo l'AIA l'interpretazione di arbitro e VAR: "Bremer è in elevazione, poi c'è il contatto con Colombo ma l'azione è del tutto regolare e il contatto accidentale, fortuito, non ci sono estremi per rilevare scorrettezze. Corretto convalidare la rete e non chiamare l'on field review".

Dopo le gare della trentunesima giornata, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato sette giocatori, che saranno dunque assenti nel prossimo weekend. Mano pesante su Youssef Maleh fermato per due giornate, con ammenda di 5.000 euro e ammonizione dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara della sfida contro il Bologna. Questa la motivazione: "Per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco". Stop di un turno anche per Lewis Ferguson, Albert Gudmundsson, Tomas, Suslov, Nicolò Fagioli, Weston McKennie e Mateo Pellegrino.

Un altro infortunio. Una lesione muscolare che sebbene sia di basso grado terrà fuori dai giochi Dusan Vlahovic per qualche altra settimana. Rimandando così il rientro in campo alle ultime battute del campionato. E portando così le assenze stagionali del centravanti serbo ad oltre il 50% delle partite totali della Juventus. Un dato di cui tenere conto, inevitabilmente. Perché la Juventus sta portando avanti i discorsi col suo entourage in merito al prolungamento del contratto attualmente in scadenza fra meno di 3 mesi. Con buona volontà di entrambe le parti di trovare un punto d'incontro dopo mesi di silenzi. Il nuovo problema fisico però potrebbe aggiungere qualche riflessione al già complesso ragionamento. (leggi qui la news completa