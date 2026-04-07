La Scarpa d'Oro che non ti aspetti: Muriqi alle porte del podio. Lautaro vicino alla Top 10
Il weekend appena trascorso ha mantenuto inalterate le prime posizioni della classifica della Scarpa d'Oro. Avanza Muriqi, grande flop alla Lazio ma idolo a Maiorca e protagonista nel weekend del sucesso degli isolani contro il Real Madrid. Balzo in avanti di Lautaro Martinez, alle porte della Top 10. Questa la graduatoria:
1. Harry Kane (Bayern Monaco) 62
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 46
3. Erling Haaland (Real Madrid) 44
4. Igor Thiago (Brentford) 38
4. Vedat Muriqi (Maiorca) 38
6. Luis Suárez (Sporting CP) 36
6. Deniz Undav (Stoccarda) 36
8. Ayase Ueda (Feyenoord) 33
8. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 33
8. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33
11. Lautaro Martinez (Inter) 32
11. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32
11. Esteban Lepaul (Rennes) 32
14. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31.5
15. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 30
15. Mason Greenwood (Marsiglia) 30
15. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30
15. Ante Budimir (Osasuna) 30
15. Antoine Semenyo (Manchester City) 30
20. Darko Lemajic (RFS Riga) 28
20. Lamine Yamal (Barcellona) 28
20. Joao Pedo (Chelsea) 28