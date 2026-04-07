Serie B, Andrea Adorante è il Player of the Week della Serie BKT

Due gol per consolidare il primato e sognare grandi traguardi: Andrea Adorante è il Player of the Week della Serie BKT. L'attaccante del Venezia si è reso protagonista di un'altra prestazione di livello, trascinando i lagunari al successo per 3-1 contro la Juve Stabia.

I dati "powered by Opta" dicono che Adorante è stato l’unico giocatore a realizzare una doppietta nell’ultima giornata di campionato e, tra i giocatori della B che nell’ultimo weekend, è stato quello con più tiri totali (sette) e nello specchio (cinque).

Nell’ultima giornata, solo Antonio Raimondo (13) ha giocato più palloni in area di rigore rispetto ad Andrea Adorante (nove, come Francesco Gelli).

Inoltre, sono state cinque le grandi occasioni da gol di Andrea Adorante, un record in una singola partita per un giocatore in questo campionato di Serie BKT.

Con 15 gol messi a segno in 29 presenze fin qui accumulate, la punta del Venezia sogna anche l'ambizioso Premio Pablito, riconoscimento riservato al capocannoniere del torneo (Pohjanpalo guida questa speciale classifica con 21 gol).