Lazio, Sarri riabbraccia Patric. Per Gila tempi più lunghi, punta l'Atalanta

La Lazio di Sarri spera di recuperare qualche assente della gara contro il Parma in vista della sfida alla Fiorentina: sabato tra i convocati si è già rivisto Basic. Per tornare in forma ha bisogno di continuità e di mettere minuti nelle gambe: solo a quel punto potrà essere concretamente a disposizione, fa sapere LaLazioSiamoNoi.it.

Patric pronto a tornare in gruppo. Per Gila si punta l'Atalanta

In settimana dovrebbe poi rientrare in gruppo Patric, rimasto a riposo per un piccolo problema a un dito del piede operato in passato. In regia aiuterà Cataldi, recuperato da poco e uscito stremato dall’Olimpico. Più difficile invece la gestione di Gila, alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Non è escluso che possa saltare le prossime due partite di campionato (al Franchi e contro il Napoli): l’obiettivo è riaverlo a disposizione per l’Atalanta in Coppa Italia.

Anche Zaccagni pensa alla Coppa Italia

Ci sono miglioramenti anche per capitan Zaccagni, fermo dalla sfida contro il Milan. È in crescita, la speranza è che possa rivedersi prima di Bergamo. C’è attesa anche per capire le condizioni di Pellegrini, out prima di Pasqua.