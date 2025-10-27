Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: un turno di squalifica per Holm. Multate 6 società
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, in merito all'ottava giornata di campionato conclusasi ieri, è stato squalificato per un turno di campionato Holm (Bologna).
Entrano invece nella lista dei diffidati Gaspar (Lecce), Doig (Sassuolo), Koopmeiners (Juventus) e Obert (Cagliari).
Di seguito invece le ammende comminate alle società di Serie A:
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco che, in un caso, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi, per avere inoltre, all'11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
