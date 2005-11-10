Desailly: "Italia, devi correre a velocità doppia per recuperare il terreno perso"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Marcel Desailly ha parlato del match di questa sera fra Francia e Italia: "Noi abbiamo tre nazionali. La Francia A, la Francia B e la Francia C e possiamo vincere con tutte loro qualcosa di importante. Voi ne state ricostruendo una adesso. Datevi tempo, ma non prendetevela troppo comoda. La questione è molto semplice: voi dovete ricostruire da zero e questo non si può fare in un giorno, però le altre nazionali non stanno mica a guardare e nel frattempo crescono, sviluppano, migliorano. Dovete correre a velocità doppia per recuperare il terreno perso".

Sul nuovo corso di Mancini prosegue: "Non c'è nessuno migliore di Mancio per superare la grande crisi che state attraversando. Tre volte senza Mondiale, da non crederci. Vedo che è tornata la fiducia nei giovani ed è una buona cosa. Allora anche noi francesi possiamo insegnarvi qualcosa, dai".

E su Zidane conclude: "Blanc, Deschamps, Zidane... la mia generazione qualcosa sta lasciando alla nazionale. Zinedine è molto intelligente, sa cosa significhi avere successo e poi abbiamo tanto di quel potenziale che non sarà difficile per Zidane ottenere presto dei risultati. Abbiamo fiducia nella sua perspicacia e nella qualità del gioco della squadra".