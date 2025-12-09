Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo"
Grandi polemiche alla fine della partita tra Inter e Liverpool, con le proteste dei nerazzurri che si sono scatenate al triplice fischio, per via del calcio di rigore assegnato al minuto 85 in favore del Liverpool per una lievissima trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. In campo si sono fiondati tanti calciatori presenti in panchina, ma anche il vice di Chivu, Aleksandar Kolarov.
A fine Inter-Liverpool, l'ex portiere Luca Marchegiani, presente in cabina di commento a San Siro per Sky Sport, si è così espresso direttamente in telecronaca: "Quantomeno severo. La trattenuta c'è stata, il VAR l'ha voluta analizzare più come fermo immagine che non nello sviluppo dell'azione. Bastoni poteva lasciare prima la maglia di Wirtz, è vero che la trattenuta c'è stata però… L'Inter non meritava di perdere".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.