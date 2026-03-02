Marchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: "La Roma stasera pensava di averla già vinta"

L'ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il pirotecnico pareggio tra Roma e Juventus: "Dal punto di vista dell’atteggiamento la Juve non ha mollato e ha fatto quello che poteva fare. Secondo me è stata una partita giocata su ritmi pazzeschi, difficile da interpretare e da gestire, perché c’era pochissimo tempo per pensare. Tanti errori sono stati causati proprio da questo, oltre al fatto che è stata una gara inevitabilmente un po’ confusionaria. Anche da leggere non è semplice, perché è andata a fasi molto marcate.

C’è stata una fase iniziale in cui, a mio avviso, la Juventus con i movimenti ha messo in difficoltà i tentativi di uomo contro uomo di Gasperini. Poi la Roma è stata brava a sfruttare le situazioni che le sono capitate, mostrando non solo un grande momento fisico ma anche un livello di convinzione altissimo. Nel finale forse ha pensato di averla già vinta, anche considerando lo sforzo fatto dalla Juve in settimana. Invece la squadra di Spalletti non si è arresa e ha continuato a crederci fino all’ultimo pallone".