Javier Zanetti non parteciperà alla serata di Viva el Futbol: continua il silenzio stampa dell'Inter

L'Inter continua a essere in silenzio stampa. Oggi era attesa da molti appassionati di calcio la serata di Viva el Fútbol nel Teatro Arcimboldi a Milano, che prevedeva la presenza di Javier Zanetti, vicepresidente dei nerazzurri. Il comunicato della trasmissione di Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano di poco fa ha però annunciato una clamorosa novità:

"In questo momento i tesserati dell'Inter non rilasciano nessun tipo di dichiarazione. Molto rammaricato, perché evidentemente non dipende da lui la scelta, Javier Zanetti non potrà quindi presenziare alla serata di Viva el Futbol. Queste situazioni purtroppo nel mondo del calcio qualche volta accadono, e non ci possiamo fare nulla.

Tuttavia, lo stesso Javier si conferma disponibile a vivere un momento di incontro con Lele, Antonio e Nick e tutta la grande comunità di Viva el Fútbol, appena sarà possibile, in modo da sanare in maniera adeguata l'assenza di questa sera. Che, anche se purtroppo senza Javier, sarà la solita grande serata di Viva el Fútbol all'insegna del divertimento e della condivisione calcistica. Vi aspettiamo!".