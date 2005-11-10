Roma, i convocati di Gasperini per il Napoli: restano fuori Pellegrini e Dybala
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:35Serie A
autore Giacomo Iacobellis
23.10.2026 18:35Serie A
La lista dei calciatori a disposizione dei giallorossi per il big match in programma domani pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona.
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Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Roma, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A che si disputerà domani al Maradona alle ore 18. Di seguito l'elenco completo:
I convocati della Roma per il big match contro il Napoli
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.
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