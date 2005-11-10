Folgore Caratese, ecco l'esperienza di Cassata per il centrocampo: contratto fino a giugno

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Folgore Caratese "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Cassata, fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista classe 1997, nato a Sarzana, Cassata è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Empoli e Juventus, prima di esordire tra i professionisti con la maglia dell’Ascoli nella stagione 2016/2017, in Serie B.

Le sue qualità gli hanno permesso di conquistare rapidamente la Serie A, dove ha esordito con il Sassuolo nella stagione 2017/2018, trovando anche la prima rete nella massima serie. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Frosinone, Genoa, Parma, Ternana e Spezia, maturando una significativa esperienza nei principali campionati italiani, con 70 presenze tra Serie A e Coppa Italia e 148 in Serie B. Centrocampista dinamico, dotato di corsa, fisicità e capacità di inserimento, Cassata porta alla Folgore Caratese esperienza e qualità.

Indosserà la maglia numero 23".