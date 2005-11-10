L'ex Roma Stekelenburg: "Svilar non è ancora tra i primi cinque portieri d'Europa"

Reduce dalla tappa di Amsterdam dell’EA7 World Legends Padel Tour, l'ex portiere olandese Maarten Stekelenburg ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: "Seguo tutti i miei ex club anche se non sono un tipo che sta a casa a vedere il calcio, devo dire che ho tante cose da fare. Ma de Roon e Malen sono perfetti per la Roma, Donny in particolare ha trovato la sua dimensione ideale. Malen è molto veloce e gioca sempre sul filo del fuorigioco. E devo dire che appena ho saputo che sarebbe andato alla Roma l’ho immaginato con gli assist di Dybala e ho pensato che sarebbero potuti essere una bella coppia. Spero continui così come sta facendo ora, è preziosissimo per la Roma".

Sull'assenza di Svilar: "Mile sta facendo molto bene, non conosco così tanto Gollini ma penso che possa sostituirlo in questo periodo. Se Mile è tra i primi 5 d'Europa? Se dovessi inserirlo tra i primi cinque... no, non ancora. Dopotutto ci sono Courtois, Neuer e altri. Ma è un ragazzo giovane e sta facendo un ottimo lavoro. Deve solo continuare a crescere".

Su Luis Enrique: "Ha vinto la Champions League a Parigi due volte di fila: basta questo, no? Sono davvero molto felice per lui. Si vedeva già che era un bravo allenatore quando eravamo insieme alla Roma. Purtroppo le cose non sono andate come avremmo voluto, ma si capiva comunque che era un ottimo tecnico per il modo in cui parla di calcio, per la tattica, per come tratta i giocatori, ti entra dentro. E poi è stato anche un ottimo giocatore, ai massimi livelli. Quindi sa bene come funziona il mondo del calcio. È stato proprio lui a portarmi a Roma, perciò gli sarò sempre grato".