Cagliari-Bologna, i convocati di Pisacane: il tecnico ne porta 26, c'è anche il giovane Sugamele
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 19:08Serie A
autore Niccolò Righi
23.10.2026 19:08Serie A
Domani la sfida alla Unipol Domus Arena, match valido per la 8^ giornata di campionato di Serie A e in programma alle 15:00
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha scelto di chiamare ventisei calciatori per la sfida alla Unipol Domus Arena contro il Bologna, anticipo del sabato pomeriggio in programma a partire dalle 15:00. Confermate le sole assenze dei lungo degenti Idrissi, Felici e Trepy. In lista presente anche l’attaccante dell’U20 Alessandro Sugamele. Di seguito le lista dei convocati.
Cagliari-Bologna, i convocati di Pisacane
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Zé Pedro, Kofler, Aurelio, Juan Rodriguez, Mina, Sugawara, Obert.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Mendy, Sugamele, Fadera, Maldini.
Altre notizie Serie A
Oggi
19:30 Serie ATMW Radio
TMW RadioSarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
19:23 Serie A
Lazio, Gattuso: "Gudmundsson tornerà a correre tra 10 giorni, Rovella e Marusic ok tra 4-5"
19:08 Serie A
Cagliari-Bologna, i convocati di Pisacane: il tecnico ne porta 26, c'è anche il giovane Sugamele
19:00 Serie ATMW Radio
TMW RadioMassimo Orlando: "Juve, bene Woltemade ma prende gol che non ti spieghi"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi