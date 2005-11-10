Il Campobasso interverrà sul mercato. Ma solo in difesa, per compensare gli infortuni?

Dodicesimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, niente di esaltante rispetto a quelli che potevano essere i programmi, e una lunga serie di infortuni che dovranno ora essere compensati: attivo dunque su più fronti il Campobasso, che è per altro prossimo alla sfida con l'Atalanta U23, in programma domani alle 14.30 (CLICCA QUI per il programma completo dell'11ª giornata di Serie C).

Dove potrebbe intervenire il club sul mercato svincolati.

I problemi più grossi nascono in difesa, con gli infortuni di Mattia Capoferri e Federico Papini, che domenica scorsa ha rimediato un infortunio che coinvolge il legamento crociato; ginocchio fatale anche per Capoferri, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ecco quindi che serviranno rinforzi sia sulla corsia mancina - appetibili nomi di spessore come Gianluca Di Chiara e Christian Dimarco? - che al centro della difesa, e in tal senso il mercato svincolati offre nomi piuttosto importanti. Non è però da escludere che siano anche altri i reparti dove si potrà intervenire, anche dopo un consulto con il tecnico Devis Mangia, confermatissimo da Rizzetta.

Il presidente ha annunciato gli interventi sull'organico.

La certezza che si attinga agli svincolati è arrivata dal presidente Matt Rizzetta, che nel corso della conferenza stampa di ieri si è così espresso: "A livello economico, a prescindere dalla mia presenza qui, non stiamo facendo mancare nulla. La riprova è che abbiamo già deciso di prendere due tesserati in più per coprire gli infortuni che ci hanno colpito, nonostante l'attuale posizione in classifica sia ancora ampiamente recuperabile. La mia presenza qui, o la sua eventuale assenza, non misura il mio impegno".