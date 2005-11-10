Allegri verso Napoli-Roma: "C'è solo il risultato: l'obiettivo deve essere chiaro a tutti"

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri ha parlato dei miglioramenti che si aspetta dalla sua squadra e degli obiettivi di squadra: "Vale tanto perché è importante, è sempre un Napoli-Roma. Loro stanno facendo molto bene dallo scorso anno, si sono qualificata in Champions… Ora sono a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica, sarà difficile. Noi purtroppo dopo 3 partite siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello dare continuità di risultati".

Che progressi si aspetta domani?

"Nella nostra metà campo dobbiamo dare la sensazione di essere più forti. Poi i progressi devono essere coi risultati, sennò non si parla di altro. Il risultato condiziona il giudizio. Col Bodo c'è stato un momento in cui abbiamo rischiato su due cross, paradossalmente a Venezia non abbiamo rischiato niente e abbiamo perso la partita. L'obiettivo deve essere chiaro: il risultato. E ci arrivi attraverso la prestazione, che ogni domenica può essere diversa perché diversa è la gestione e la lettura della partita".

Come è l'umore della squadra?

"L'umore passa attraverso il risultato. Se vinci stai bene i giorni dopo e prepari le partite in modo più sereno. Per la partita di domani siamo fortunati, affrontiamo in tre giorni due squadre che giocano nello stesso modo. Preparando la partita di domani prepareremo anche la partita di Monza".