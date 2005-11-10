Il grande sogno di patron Giacca: "Ora non siamo pronti, ma in futuro vedo Trento in B"

Un'altra stagione molto positiva quella che sta vivendo il Trento, al momento secondo in classifica nel Girone A di Serie C; certo, il campionato è ancora lungo, si sono giocate solo 10 gare, ma le premesse - anche in virtù delle basi gettate negli scorsi anni - sono buone.

Un punto della situazione, in una lunga intervista rilasciata al Corriere del Trentino, è stato fatto dal presidente Mauro Giacca: "È bello vedere che questa società cresce un gradino alla volta, e ancora non sappiamo dove potremo arrivare. Io vedo un futuro radioso, perché secondo me stiamo facendo tutti i passaggi nel modo giusto: cresciamo di pari passo alla nostra struttura. Una volta che avremo il centro sportivo, penso che i tempi potrebbero essere maturi per salire di categoria: magari oggi non siamo ancora pronti, ma in futuro vedo il Trento in Serie B".

Il modello di riferimento sembra essere il SudTirol, citato nel corso dell'intervista, ma Giacca specifica poi che è necessario mantenere "la giusta umiltà, non lasciando per strada nulla. Umili sì, ma anche ambiziosi. Senza ambizione non si fa nulla".