Intesa trovata: dopo l'esonero, Di Napoli ha risolto il contratto con il Giugliano

La notizia del suo esonero è stata resa ufficiale lo scorso 17 ottobre, ma si parlava appunto solo di esonero, non era ancora arrivato l'accordo per la risoluzione contrattuale. Adesso, invece, passi avanti sono stati fatti tra il Giugliano e l'ormai ex tecnico Raffaele Di Napoli perché è stata trovata l'intesa: le parti non sono dunque più legati da vincoli contrattuali, e l'allenatore è ora libero di trovare un'altra collazione se arrivasse una giusta chiamata.

Questa la nota ufficiale:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere, con l’ex allenatore Raffaele Di Napoli.

Contestualmente si comunica di aver trovato un accordo, sempre in via consensuale, anche con l’ex allenatore in seconda Alessandro Tatomir".