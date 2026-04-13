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Roma, cresce l'intesse su El Aynaoui: ci pensano Real Madrid, Barcellona e Lipsia

Roma, cresce l'intesse su El Aynaoui: ci pensano Real Madrid, Barcellona e LipsiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 15:32Serie A
Simone Lorini

Secondo le ultime indiscrezioni di Africafoot, il nazionale marocchino Neil El Aynaoui sta vivendo una fase complicata alla Roma, caratterizzata dal poco spazio concessogli da Gian Piero Gasperini. Nonostante le 29 apparizioni stagionali, per lo più a partita in corso e per un totale di 1.387 minuti, il centrocampista considera questo momento solo una tappa di passaggio. Per rilanciare il proprio status e attirare nuove opportunità, El Aynaoui punta ora tutto sulle prestazioni con la nazionale di Wahbi, sperando di rimescolare le carte in vista del mercato.

Real Madrid, Barcellona e Lipsia sul centrocampista marocchino
Nonostante il ruolo ancora marginale nella Roma, il talento del giocatore non è passato inosservato ai vertici del calcio europeo. Diversi club di primo piano, tra cui Real Madrid, Barcellona e Lipsia, starebbero seguendo con attenzione la sua evoluzione, convinti che il potenziale di El Aynaoui rimanga elevatissimo, lasciando presagire scenari di mercato importanti nel medio termine, specialmente per chi cerca profili pronti a esplodere definitivamente.

Per lui la Roma ha speso 23.5 milioni di euro
A differenza delle difficoltà incontrate in giallorosso, il centrocampista sta trovando certezze e continuità con il Marocco, mettendosi in luce nelle recenti amichevoli contro Ecuador e Paraguay. In questo contesto, i Mondiali del 2026 rappresentano il vero spartiacque della sua carriera: El Aynaoui vede la rassegna iridata come la vetrina perfetta per consacrarsi a livello globale. Sotto contratto con la Roma fino al 2030, dopo un investimento di circa 23,5 milioni di euro, il suo valore di mercato potrebbe subire un'impennata proprio dopo il torneo, trasformando l'attuale interesse dei top club in trattative concrete.

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