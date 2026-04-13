Padova-Empoli, manca un rigore per i toscani. Calvarese: "Inspiegabile il mancato intervento del VAR"

La vittoria del Padova sull’Empoli per 1-0 ha permesso ai biancoscudati di scavalcare proprio i toscani in classifica rendendo più complicata la cosa salvezza degli ‘azzurri’, ma è stata viziata da un episodio che l’arbitro Daniele Perenzoni non ha considerato punibile con il VAR che non è intervenuto per fargli rivedere un’azione che poteva valere i calcio di rigore per l’Empoli.

Lo spiega l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio sito sottolineando soprattutto l’errore del VAR che non ha richiamato l’attenzione del direttore di gara invitandolo a rivedere l’azione.

“La dinamica è molto chiara: Elia entra in area, prova a mettere un cross al centro e Perrotta – che guarda sempre il pallone – intercetta il pallone con un braccio largo, quasi all’altezza delle spalle, impedendo che finisca tra i piedi di Shpendi che potrebbe concludere. Una casistica che è sempre da calcio di rigore. - si legge su Calvar.it -L’arbitro, per quanto sia ben posizionato, può anche sbagliare dal campo, e Perenzoni è anche un direttore di gara poco esperto; però è davvero inspiegabile il mancato intervento del VAR”.