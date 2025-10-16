Roma, El Aynaoui: "Gasperini esigente: sa cosa vuole in campo e riesce a trasmettercelo"
Il nuovo centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha parlato a Sky Sport delle sue prime settimane in maglia giallorossa, soffermandosi anche sui metodi di lavoro del tecnico Gian Piero Gasperini:
"Gasperini è sicuramente una persona molta esigente, che ha le sue idee e un'esperienza enorme. Come allenatore sa esattamente cosa vuole in campo, facciamo lunghe sessioni sia in sala video che sul campo per riuscire a mettere in pratica ciò che vuole. Siamo tutti molto attenti e ascoltiamo cosa deve dirci, perché è un allenatore esigente. E per questo ognuno di noi sa esattamente cosa deve fare in campo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
