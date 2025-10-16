Scanavino lascerà la Juventus il 7 novembre. L'annuncio del club e le sue parole

Dopo aver presentato la lista dei candidati per il nuovo CdA, nel quale non figura più il suo nome, la Juventus ha ufficializzato l'addio all'amministratore delegato Maurizio Scanavino anche tramite i propri canali ufficiali di comunicazione.

Si legge, nella nota della Juventus: "Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l'AD di Juventus Maurizio Scanavino terminerà il suo incarico in Società. Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l'avvio di una nuova fase di crescita. A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali".

Sul sito della Juventus poi compaiono anche alcune dichiarazioni dello stesso Scanavino: "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".