Torna il campionato. Per il Milan c'è l'esame Fiorentina

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato che sta per ripartire. Dalla situazione del Napoli a quella dell'Inter, mentre c'è attesa anche per la sfida di domenica sera a San siro tra Milan e Fiorentina.

Si riparte con sfide spettacolari

Tante partite che promettono emozioni. Ne abbiamo parlato anche con Rafa Benitez, che ci ha regalato le sue considerazioni sul nostro campionato. "Non è una sorpresa perché è una squadra forte con un allenatore forte. Hanno costruito piano piano una squadra forte e ora hanno una mentalità giusta per competere per il titolo. Se Hojlund subito impattante me l'aspettavo? Lui è molto bravo. Noi allenatori dipendiamo tantissimo dai calciatori. Se la società è forte, se i calciatori sono forti e l'allenatore ha esperienza alla fine puoi arrivare al punto dove loro sono adesso: dove possono competere ogni anno per il titolo. Se il centrocampo del Napoli è il più forte della Serie A? Può essere. Io credo che siamo all'inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte".

