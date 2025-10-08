TMW News La lotta scudetto allargata. La Nazionale e le scelte di Gattuso

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati oltre che sulla lotta scudetto anche sulla nostra Nazionale che a Coverciano si sta preparando per i prossimi appuntamenti. Ne parliamo con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli tra le altre.

Gattuso e le sue scelte

Il ct Gattuso ha parlato delle scelte effettuate in vista delle prossime partite contro Estonia e Israele. "Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte su queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati elementi che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare. C'è una grande responsabilità, io la sento tutta ed è un qualcosa che mi sta piacendo molto. Spero di avere sempre questo entusiasmo. Rispetto a settembre c'è da correggere tanto, ma ci sono state anche cose positive. Contro Israele l'abbiamo riaperta noi e poi qualcuno da lassù ci ha voluto bene e l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo migliorare sull'atteggiamento, dobbiamo annusare il pericolo. Non è una questione di moduli, ma di annusare il pericolo e fare bene con tutta la squadra. La questione Chiesa è semplice: io parlo tanto coi miei giocatori, li stresso tanto. Con Fede c'è ogni settimana una lunga chiacchierata e da parte mia lui sa ciò che penso su di lui, ma poi bisogna rispettare ciò che ti dice un giocatore. Non si sente al 100% e vuole stare bene al 100%, è questa la verità".

