TMW News Napoli, riparte la caccia allo scudetto. Inter, testa alla Roma

Nel corso del TMW News occhi sul campionato che sta per ripartire e sulla lotta scudetto che torna subito ad accendersi. Ne parliamo anche attraverso una serie di interviste realizzate durante il Festival dello Sport di Trento.

Le parole di Spalletti

“Secondo me Napoli e Inter partono alla pari e hanno le stesse chance, vedo un po’ sotto Juventus e Milan, anche per il percorso fatto l’anno scorso. Al Milan c’è la garanzia Allegri e ci sono calciatori di nerbo giusto. Mentre la Juventus ha qualità sugli esterni, è quello che cerchiamo: giocatori forti nell’uno contro uno. E poi ha una squadra forte, Tudor mi sembra un allenatore bravo e una persona seria". Spalletti ha anche augurato una svolta alla Fiorentina: “Io da bambino sono stato acquistato dalle Fiorentina, ho fatto tutte le giovanili: vederlo ora un po’ in difficoltà mi dà fastidio. Però va anche detto che c’è una persona che conosce il calcio, è una persona top a livello umano, è un allenatore che sa trovare soluzioni: Pioli la metterà a posto”.

