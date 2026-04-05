Roma, Pellegrini: "Gli episodi non ci aiutano, bisogna spostarli dalla nostra parte"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, analizza ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta per 5-2 nel big match con l'Inter: "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, abbiamo cercato in tutti i modi di raddrizzarla e ci siamo riusciti. Poi hanno trovato questo gol da molto lontano con Calhanoglu, siamo rientrati prendendo un altro gol e non è facile reagire a tutti questi episodi. Nel primo tempo sentivamo di essere dentro la partita, prendere un gol così non aiuta".

Dopo la partita con la Juve si è rotto qualcosa?

"No, non penso che un gol preso al 93esimo in una partita possa compromettere la voglia di vincere le gare. Sicuramente ci ha fatto arrabbiare, perché ha vanificato una grande prestazione, al di là dei due punti persi, questo è un dispiacere perché a questa squadra non manca la voglia di dare tutto quello che si ha anche se a volte non basta come oggi contro una grande squadra come l'Inter. Non ho sicuramente questa impressione, stiamo riscontrando delle difficoltà legate ad alcuni episodi che non ci aiutano, bisogna rimetterci il caschetto e cercare di spostarli dalla nostra parte anziché contro come nelle ultime settimane".