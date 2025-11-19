Roma, sensazioni positive su Ferguson dall'allenamento. Cautela invece per Bailey e Dybala
La Roma continua il lavoro in vista della Cremonese, gara in programma domenica 22 novembre alle ore 15:00, sui campi del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria.
Dopo la ripresa di ieri, ulteriori buone indicazioni arrivano dalla seduta di allenamento di oggi per la squadra di Gian Piero Gasperini. Evan Ferguson ha preso parte all’intero lavoro con il gruppo, confermando sensazioni positive sul suo recupero e mostrando una condizione in crescita. Lo staff tecnico valuterà nei prossimi giorni se potrà essere pienamente disponibile già per la trasferta di Cremona.
Restano invece ai margini Leon Bailey e Paulo Dybala, che continuano a seguire programmi individuali studiati per gestire i carichi e ritrovare al più presto la forma migliore: entrambi proseguono la riabilitazione senza intoppi, ma per il rientro servirà ancora cautela.